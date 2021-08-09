BioNTech yılın ikinci çeyreğinde 2,8 milyar euro kar yaptı

Koronavirüs aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ikinci çeyrekteki net karı, artan aşı satışlarıyla birlikte 2 milyar 787 milyon euro olarak gerçekleşti. Şirket geçen yılın aynı döneminde 88,3 milyon euro zarar etmişti.

BioNTech, 2021'in ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Buna göre, şirketin nisan-haziran dönemindeki net karı, net gelirlerindeki yükselişle, 2 milyar 787,2 milyon euroya ulaştı. BioNTech, geçen yılın aynı döneminde 88,3 milyon euro zarar açıklamıştı.

İLK YARI KARI 4 MİLYAR EUROYA YAKLAŞTI

İLK YARI TOPLAM GELİRLERİ 7 MİLYAR EUROYU AŞTI

BU YIL AŞIDAN 15,9 MİLYAR EURO GELİR BEKLENİYOR

Şirketin yılın ilk yarısındaki karı da 3 milyar 915,3 milyon euroya ulaştı. Şirket, 2020 yılının ilk yarısında 141,7 milyon euro zarar açıklamıştı.Bion Tech'in, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 41,7 milyon euro seviyesindeki toplam gelirleri 2021'in ikinci çeyreğinde 5 milyar 308,5 milyon euroya çıktı. BionTech'in geçen yılın ilk yarısında 69,4 milyon euro olan toplam gelirleri de bu yılın ilk yarısında 7 milyar 356,9 milyon euroya ulaştı.

Bu yıl yapılan toplam 2,2 milyar dozluk Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden de 15,9 milyar euroluk gelir öngörüldü.

Şirketin ikinci çeyrekte hisse başına karı da 11,42 euroya denk geldi. BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 100'ün üzerinde ülkeye 1 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker