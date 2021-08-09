BioNTech yılın ikinci çeyreğinde 2,8 milyar euro kar yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BioNTech yılın ikinci çeyreğinde 2,8 milyar euro kar yaptı

BioNTech yılın ikinci çeyreğinde 2,8 milyar euro kar yaptı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Koronavirüs aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in ikinci çeyrekteki net karı, artan aşı satışlarıyla birlikte 2 milyar 787 milyon euro olarak gerçekleşti. Şirket geçen yılın aynı döneminde 88,3 milyon euro zarar etmişti.

BioNTech, 2021'in ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Buna göre, şirketin nisan-haziran dönemindeki net karı, net gelirlerindeki yükselişle, 2 milyar 787,2 milyon euroya ulaştı. BioNTech, geçen yılın aynı döneminde 88,3 milyon euro zarar açıklamıştı.

İLK YARI KARI 4 MİLYAR EUROYA YAKLAŞTI

Şirketin yılın ilk yarısındaki karı da 3 milyar 915,3 milyon euroya ulaştı. Şirket, 2020 yılının ilk yarısında 141,7 milyon euro zarar açıklamıştı.

İLK YARI TOPLAM GELİRLERİ 7 MİLYAR EUROYU AŞTI

Bion Tech'in, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 41,7 milyon euro seviyesindeki toplam gelirleri 2021'in ikinci çeyreğinde 5 milyar 308,5 milyon euroya çıktı. BionTech'in geçen yılın ilk yarısında 69,4 milyon euro olan toplam gelirleri de bu yılın ilk yarısında 7 milyar 356,9 milyon euroya ulaştı.

BU YIL AŞIDAN 15,9 MİLYAR EURO GELİR BEKLENİYOR

Bu yıl yapılan toplam 2,2 milyar dozluk Kovid-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden de 15,9 milyar euroluk gelir öngörüldü.

Şirketin ikinci çeyrekte hisse başına karı da 11,42 euroya denk geldi. BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 100'ün üzerinde ülkeye 1 milyar dozun üzerinde Kovid-19 aşısı tedarik etti.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mahmut Özer Devlet Bahçeli Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Onur Akay Ezgi Mola Berdan Mardini Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BioNTech yılın ikinci çeyreğinde 2,8 milyar euro kar yaptı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.08.2021 17:56:21. #1.13#

title