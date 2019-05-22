Binali Yıldırım: Toplu Taşıma Sahiplerinin Hak Edişleri Ödenecek, Akbil İndirimindeki Farkı Belediye Karşılayacak

Binali Yıldırım, toplu taşımada yapılan indirimin toplu taşıma sahiplerine yansımayacağını söyledi. "Belediyeden hak edişler ödenecek, 85 TL'den 40 TL'ye düşürülen öğrenci akbilinin 45 TL'lik farkı belediye tarafından ödenecek" diyen Yıldırım, otobüse binerek vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Halk Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin iftar programına katıldı. Binali Yıldırım, iftar öncesinde 5 farklı otobüs firmasının yetkilisiyle görüşerek, otobüslere bindi. Bilgiler alan Yıldırım, daha sonra iftar alanına gelerek vatandaşları tek tek selamlayıp sohbet etti.

"MUTLAKA BAYRAMDAN ÖNCE BU PARALARI ALACAKSINIZ"

Ezanla birlikte oruçların açılmasının ardından konuşma yapan Binali Yıldırım, "Bugün iftardan önce 5 tane halk otobüsü firmasının başkan ve yöneticileriyle İETT ve belediye yetkilisi arkadaşlarımızla bir araya geldik, sizlerin konularınızı görüştük. Otobüsçü Topal Dursun'un oğlu olarak bu mesleğin ne demek olduğunu iyi bilirim. Sorunları da çözümleri de iyi bilirim. Bugünkü toplantının iki tane önemli müjdesi var. Bunlardan bir tanesi sizin belediyeden alacağınız hak edişler var, onlar ödenecek, onun kararı alındı. Arkadaşlarla görüştük, inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde ama mutlaka bayramdan önce bu paralarınızı alacaksınız." dedi.

"SİZ ZARAR ETMEYECEKSİNİZ"

Sözlerine devam eden Yıldırım "İki öğrenci akbili 85 liradan 40 liraya düştü. Tabi buradaki aradaki farkın ne olacağını merak ediyorsunuz, oradan oluşan 45 liralık farkı belediye destek olarak size verecek. Dolayısıyla siz zarar etmeyeceksiniz, belediye desteklemek suretiyle, bu farkı size verecek, hayırlı uğurlu olsun. Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum, bayramınız mübarek olsun. Daha sonra da Kurban Bayramı var. Ama iki bayram arasında da 23 Haziran'da İstanbul'un bayramı var. İstanbul'un bayramında hep beraber kutlamaya hazır mısınız? Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA