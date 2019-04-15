Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na: Amigolukla Başkanlık Olmaz

Ekrem İmamoğlu'nun futbol maçlarına gitmesine ilişkin Binali Yıldırım, "Amigolukla başkanlık olmaz. Başkanlığı verecek olan YSK'dır. Seçimden sonraki sürecin sonuçlanmasını sükunetle beklemelidir. Bunun dışında yapılacak her türlü taşkınlık sürece zarar verir" dedi.

EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Bıraksınlar maça neden gidip gitmediğimi. Evet beni kulübün yetkilisi aradı, "Efendim bu konuda tehdit unsurları var, maça gelmeniz doğru değildir." Ben de dedim ki "Hayır kardeşim. Böyle bir süreç varsa sorumlu siz değilsiniz. Kamuya açık bir yer ve benim maça gelmeme kimse engel olamaz. Eğer bir sorun yetkili varsa beni arasın."

İMAMOĞLU: MAÇLARA GİTMEYE DEVAM EDECEĞİM

Şimdi siz benden bu ismi açıklamamı bekliyorsunuz, ben açıklamam. Kendisi yaptığı şeyi açıklasın ben cevabını veririm. Kamuya bu süreci açıklayacak kişi kulüp yetkilisini arayandır. Niye yaptığını açıklasın, ben cevabımı veririm, nokta. Daha fazlada açıklama yapmam. Ben maçlara gitmeye devam edeceğim.