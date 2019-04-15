Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na: Amigolukla Başkanlık Olmaz
AK Parti Büyükşehir Belediye Adayı Binali Yıldırım'dan, resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Beldiye Başkanı olan Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Ekrem İmamoğlu'nun statlara gidip maç izlemesini eleştirdi.
Ekrem İmamoğlu'nun futbol maçlarına gitmesine ilişkin Binali Yıldırım, "Amigolukla başkanlık olmaz. Başkanlığı verecek olan YSK'dır. Seçimden sonraki sürecin sonuçlanmasını sükunetle beklemelidir. Bunun dışında yapılacak her türlü taşkınlık sürece zarar verir" dedi.
EKREM İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?
Bıraksınlar maça neden gidip gitmediğimi. Evet beni kulübün yetkilisi aradı, "Efendim bu konuda tehdit unsurları var, maça gelmeniz doğru değildir." Ben de dedim ki "Hayır kardeşim. Böyle bir süreç varsa sorumlu siz değilsiniz. Kamuya açık bir yer ve benim maça gelmeme kimse engel olamaz. Eğer bir sorun yetkili varsa beni arasın."
İMAMOĞLU: MAÇLARA GİTMEYE DEVAM EDECEĞİM
Şimdi siz benden bu ismi açıklamamı bekliyorsunuz, ben açıklamam. Kendisi yaptığı şeyi açıklasın ben cevabını veririm. Kamuya bu süreci açıklayacak kişi kulüp yetkilisini arayandır. Niye yaptığını açıklasın, ben cevabımı veririm, nokta. Daha fazlada açıklama yapmam. Ben maçlara gitmeye devam edeceğim.
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artık eskisi gibi espri yapamıyor adamda şevk bırakmadınızCevap Yaz Yayından Kaldır
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Dogru söylüyorsun sizin gibi otursun ihale kovalasın millet yurt dışında halkın arasında bisiklet kullanıp makamına gidiyor siz 5 10 konvoy geziyosunuz alkış alkış gören duyanda laf etmiş sanarCevap Yaz Yayından Kaldır
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AH ŞU ÖNDERİMİZ BİR KAÇ GÜNLÜĞÜNE DÖNSE CHP LİLERİN HALİ NE OLURDU Bİ DÜŞÜNÜN. ÜLKEYE KİM SİLAH SIKTIYSA HEPSİ ORADA YUH ARTIKCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ara sıra koltuktan inip insanların arasında dolaşmak gerekir. Kıskanmak yok Binali beyCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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AMİGOLUKLA BAŞKANLIK OLMAZ MUHTAR BİLE OLAMAZ DEDİKLERİ CUMHURBAŞKANI OLDU BÖLE GİDERSE AMİGO DEDİKLERİ CUMHURBAŞKANI OLURCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır