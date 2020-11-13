BİM HP 14S-FQ0014NT laptop alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri ve fiyatı nedir?

BİM bugün, 13 Kasım Cuma günü uygun fiyatlar ile pek çok ürün indirime giriyor. BİM indirimli ürünler kataloğu içinde en çok dikkati çeken ürün ise HP 14S-FQ0014NT laptop oldu. Peki, HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri ve fiyatı nedir? BİM HP 14S-FQ0014NT laptop alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı?