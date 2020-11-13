BİM HP 14S-FQ0014NT laptop alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri ve fiyatı nedir?
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BİM HP 14S-FQ0014NT laptop alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri ve fiyatı nedir?

13.11.2020 07:56 | Son Güncelleme: 13.11.2020 08:00
BİM HP 14S-FQ0014NT laptop alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri ve fiyatı nedir?

BİM bugün, 13 Kasım Cuma günü uygun fiyatlar ile pek çok ürün indirime giriyor. BİM indirimli ürünler kataloğu içinde en çok dikkati çeken ürün ise HP 14S-FQ0014NT laptop oldu. Peki, HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri ve fiyatı nedir? BİM HP 14S-FQ0014NT laptop alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı?

Her Cuma yaptığı indirim ile tüketicilerin dikkatini Çeken BİM bu hafta da teknoloji ürünlerinde yaptığı indirimlerle dikkati çekti. EN çok da BİM HP 14S-FQ0014NT laptop merak edildi. BİM HP 14S-FQ0014NT laptop alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri ve fiyatı nedir?

HP Laptop 14s-fq0014nt FİYATI NE KADAR?

HP Laptop 14s-fq0014nt fiyatı: 4.499,00 ₺

HP Laptop 14s-fq0014nt teknik özellikleri ve ürün bilgileri

• Laptop 14s-fq0014nt (227d6ea)

• 14 inç Ryzen3 3250U

• 4 GB RAM

• 128 GB SSD

• Yerleşik AMD RADEON Grafik Kartı

• Windows 10

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