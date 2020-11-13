BİM HP 14S-FQ0014NT laptop alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri ve fiyatı nedir?
13.11.2020 07:56 | Son Güncelleme: 13.11.2020 08:00
BİM bugün, 13 Kasım Cuma günü uygun fiyatlar ile pek çok ürün indirime giriyor. BİM indirimli ürünler kataloğu içinde en çok dikkati çeken ürün ise HP 14S-FQ0014NT laptop oldu. Peki, HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri ve fiyatı nedir? BİM HP 14S-FQ0014NT laptop alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı?
Her Cuma yaptığı indirim ile tüketicilerin dikkatini Çeken BİM bu hafta da teknoloji ürünlerinde yaptığı indirimlerle dikkati çekti. EN çok da BİM HP 14S-FQ0014NT laptop merak edildi. BİM HP 14S-FQ0014NT laptop alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri ve fiyatı nedir?
HP Laptop 14s-fq0014nt FİYATI NE KADAR?
HP Laptop 14s-fq0014nt fiyatı: 4.499,00 ₺
HP Laptop 14s-fq0014nt teknik özellikleri ve ürün bilgileri
• Laptop 14s-fq0014nt (227d6ea)
• 14 inç Ryzen3 3250U
• 4 GB RAM
• 128 GB SSD
• Yerleşik AMD RADEON Grafik Kartı
• Windows 10