Bileğindeki kırık nedeniyle '3 ay sahalardan uzak kalacak' denilen Altay Bayındır, bandajını attı ve çalışmalara başladı
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Bileğindeki kırık nedeniyle '3 ay sahalardan uzak kalacak' denilen Altay Bayındır, bandajını attı ve çalışmalara başladı

Bileğindeki kırık nedeniyle '3 ay sahalardan uzak kalacak' denilen Altay Bayındır, bandajını attı ve çalışmalara başladı
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Ligin 35. haftasında Başakşehir maçından önce antrenmanda şut çalışması sırasında el bileğindeki skafoid kemiğinde kırık oluşan ve ameliyat masasına yatan Altay, elindeki bandajını atıp çalışmalara başladı. Beklenenden kısa sürede sahalara dönen Altay, evde kaldığı dönemde sağlam eliyle çalışmalarını yapmış, kondisyon antrenmanlarını aksatmamıştı.

Sarı-Lacivertliler'in file bekçisi Altay'dan gelen haber yüzleri güldürdü. Alanya deplasmanında iki puan bırakan Sarı-Lacivertliler'de Altay'ın dönüşü biraz olsun tebessüm ettirdi. Başakşehir maçından önce antrenmanda şut çalışması sırasında el bileğindenki skafoid kemiğinde kırık oluşan ve ameliyat masasına yatan genç kaleci, sahalara beklenenden erken döndü.

Bileğindeki kırık nedeniyle '3 ay sahalardan uzak kalacak' denilen Altay Bayındır, elindeki bandajı attı ve çalışmalara başladı

DİNLENMEYİ TERCİH ETMEDİ

Genç file bekçisi, ameliyat olduktan iki sonra hemen çalışmalara başlamıştı. Sağlam eliyle çalışmalarını yapan Altay, fiziksel idmanları da aksatmadı. Şimdi sıra iyileşmeye başlayan elini adapte etmeye geldi. Çalışmalarda çok istekli olan Altay'ın kısa süre içinde formasına kavuşması bekleniyor.

Bileğindeki kırık nedeniyle '3 ay sahalardan uzak kalacak' denilen Altay Bayındır, elindeki bandajı attı ve çalışmalara başladı
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