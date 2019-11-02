Beyşehirli milli tekvandocu Zeliha Ağrıs, Avrupa ikincisi oldu

02.11.2019 13:17

Son dünya şampiyonu Beyşehirli milli tekvandocu Zeliha Ağrıs'ın katıldığı G4 Extra Avrupa Tekvando Şampiyonasında 53 kiloda Avrupa ikincisi olması memleketinde sevinçle karşılandı.



İtalya'nın Bari şehrinde devam eden şampiyonanın ilk gününde madalya mücadelesi veren Zeliha Ağrıs, gösterdiği başarılı performansıyla finale kadar yükseldi. Finalde, son dünya şampiyonasında mağlup ederek dünya şampiyonu olduğu Rus rakibi Tatiana Kudashova'ya yenilen Ağrıs, gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Zeliha Ağrıs'la elde ettiği büyük başarı dolayısıyla bir kez daha gurur duyduklarını belirtti.



Beyşehir Belediyespor Kulübü tekvando antrenörü Nafiz Çakır ise, salonlarından yetişen milli sporcu Zeliha Ağrıs'ın şampiyona öncesinde el ve dizinden geçirdiği sakatlıklara rağmen İtalya'daki müsabakalarda gösterdiği performans ve elde ettiği başarının her türlü takdir ve övgünün üzerinde olduğunu belirterek, "Beyşehir'imizin yetiştirdiği, salonumuzdan yetişen milli sporcumuzu bu başarısından ötürü kutluyorum. 213 sporcunun mücadele ettiği bu şampiyonada ülkemizi 10 sporcu temsil ediyor ve bu temsil eden sporcular içerisindeki 2'si Beyşehirli. Beyşehirli milli sporcumuz Yunus Sarı'da maçını bugün yapacak. Ona ve diğer milli sporcularımıza da başarılar diliyorum. Ayrıca, şampiyonada kilosunda Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz Rukiye Yıldırım'ı da tebrik ediyorum. Bu şampiyona, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren bir şampiyona. O yüzden, milli sporcularımız için Tokyo olimpiyatları öncesinde puan toplama açısından da büyük önem taşıyor" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA