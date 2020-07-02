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Beylikova'da sentetik çim saha yapım işleri başladı

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ilçede yapımı devam eden sentetik çim saha, soyunma odaları, sentetik saha çevre koruma teli ve 500 kişilik tribün yapım işlerini yerinde inceledi.

Beylikova'da sentetik çim saha yapım işleri başladı
02.07.2020 15:54 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:00

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ilçede yapımı devam eden sentetik çim saha, soyunma odaları, sentetik saha çevre koruma teli ve 500 kişilik tribün yapım işlerini yerinde inceledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özkan Alp, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Alp, yaptığı açıklamada, "Çok yakında eski sahanın yerine sentetik çim kaplanması, modern soyunma odaları ve 500 kişilik tribün yapılarak tüm resmi futbol müsabakalarımız kendi stadımızda yapabileceğiz. Hiç kuşkusuz, bu da ilçemizin sportif alandaki başarılarını daha da arttıracaktır. Beylikova Belediye Spor artık kendi evinde maçlarını oynayabilecek. Sporseverler takımlarının maçlarını izleyebilecek. Bu ilçemiz sporu için de bir dönüm noktası ve sosyal açıdan çok önemli. İlçemizi güzelleştiren ve geleceğe taşıyan hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek, ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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