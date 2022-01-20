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Beykan Şimşek, Bandırmaspor'da

Beykan Şimşek, Bandırmaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Göztepe'de forma giyen Beykan Şimşek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Göztepe'de forma giyen Beykan Şimşek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Devre arasında Burak Süleyman, Manaj, Akabueze, Bilal Ceylan, Veysel Sapan ve Gökay Güney ile yollarını ayıran Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Göztepe'de forma giyen orta saha oyuncusu Beykan Şimşek ile 6 aylık kiralık anlaşma sağladı.

Şimşek, kariyerinde Fenerbahçe, Karabükspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Altınordu, Sakaryaspor, Osmanlıspor, Ankaraspor, Göztepe'de forma giyerken, 209 maçta 48 gol atıp, 18 Asist yaptı. - BALIKESİR

Beykan Şimşek, Bandırmaspor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Beykan Şimşek, Bandırmaspor, Spor Toto, Göztepe, Spor, Haber

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