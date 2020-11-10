Beyin ameliyatı olan Maradona, koronalı hasta ile aynı hastane katında kalıyor

Beynindeki pıhtı nedeniyle ameliyata alınan Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın kaldığı hastane'de koronavirüs vakası olduğu ortaya çıktı. Koronalı hastanın Maradona ile aynı katta kaldığı öğrenildi.

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın beyin ameliyatının gerçekleştirildiği hastanede büyük bir skandala imza atıldı.

Maradona, Olivos Kliniği'nde hastanede kalmaya devam ederken, odasının bulunduğu katta pozitif koronavirüs vakası olduğu ve virüsün klinik genelinde yayılma olasılığına rağmen başka yere transferinin gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.

ZİYARETLER AZALTILACAK

Tıp otoriteleri, bu olayın hızlı bir şekilde geçebilmesi için yeni talimatları sıraladı. Bu nedenle ilk kurallardan biri Diego'ya yapılacak ziyaretlerin azaltılması olacak. Bu şekilde enfeksiyon olasılığı yüzdesi daha düşük olacak ve hastaneye gidenler enfekte kişiye asla yaklaşmadı.

Diego Armando Maradona, geçtiğimiz hafta beyne pıhtı atması nedeniyle ameliyat edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı.