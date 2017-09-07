- Beşiktaşlı Pedro Franco resmen Boluspor'da



BOLU - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Beşiktaş'lı Pedro Franco ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Beşiktaş'ın Kolombiyalı stoperi Pedro Franco'yu 1 yıllığına kiraladı. Karaçayır'da bulunan Boluspor Kulübü Tesisleri'nde akşam saatlerinde gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Necip Çarıkçı, Franco'nun Beşiktaş ile anlaştığı 500 bin Euro'nun 150 bin Euro'sunu Boluspor'un, geri kalanını ise Beşiktaş'ın ödeyeceğini belirtti.

Takımda stoper bölgesinde eksiği Franco ile gidereceklerini ifade eden Çarıkçı, "Her şeyden önce transferlerde Boluspor kulübünün Türkiye'deki itibarı, dünyadaki itibarı, FIFA ve UEFA'da kulübümüzün mali yönden hiçbir davasının olmaması ve imajımızdan dolayı böyle büyük transferleri halkımızın, esnafımızın sayesinde gerçekleştiriyoruz. Transfer de en büyük desteği gösteren Fikret Orman'a da teşekkür ediyorum" dedi.

Çarıkçı'nın ardından konuşan Pedro Franco ise, "Benim için burada olmak çok özel bir an. Transferin bitmesine çok az bir süre kalmasına rağmen bu işi mutlulukla hallettiğimiz için çok mutluyum. Elimden geleni vereceğimi sizlere söz veriyorum. Takım çok iyi başlamadı belki ama benim de katacağım güçle takımı sezon sonunda özlenen mutluluğa ulaştıracağımıza söz veriyorum" şeklinde konuştu.