Beşiktaşlı futbolcuların sağlık durumu
Beşiktaş Kulübü, futbolcuları Burak Yılmaz, Gary Medel ve Gökhan Gönül'ün sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Beşiktaş Kulübü, futbolcuları Burak Yılmaz, Gary Medel ve Gökhan Gönül'ün sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Burak Yılmaz'ın ayak 5. tarak kemiğinde küçük bir çatlak oluştuğu belirtildi.
Gökhan Gönül'ün el 4. tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve tecrübeli futbolcunun 5 Ağustos Pazartesi günü ameliyat edileceği aktarıldı. Gökhan'ın ayrıca ameliyat sonrası koruyucu özel bir alçı ile takımla çalışmalara devam edeceği kaydedildi.
Kasık bölgesinde zorlanma hisseden Gary Medel'in de gerekli görülmesi halinde 5 Ağustos Pazartesi günü MR'ının çekileceği ifade edildi.
Kaynak: AA
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