Beşiktaşlı futbolcu Medel, Bologna yolcusu

Beşiktaş Kulübü, deneyimli oyuncu Gary Medel'in Bologna'ya satışı için prensip anlaşmasına vardı.

24.08.2019 22:41
Beşiktaşlı futbolcu Medel, Bologna yolcusu

beIN Sports'un geçtiği habere göre; Beşiktaş, Gary Medel'in Bologna'ya satışı için prensip anlaşmasına vardı.

KISA SÜRE İÇİNDE ANLAŞMA BEKLENİYOR

32 yaşındaki Gary Medel uzun vadeli bir kontrat istedi ve Bologna ile pazarlıkları başladı. İki taraf arasındaki pazarlıkların kısa süre içerisinde biteceği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı vurgulandı.

Gary Medel'in, 2017 yılında geldiği Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaşlı futbolcu Medel, Bologna yolcusu
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