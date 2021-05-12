Adem Ljajic'in omzu çıktı

Beşiktaş'ın Karagümrük ile oynadığı mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Adem Ljajic'in omzu çıktı.

Beşiktaş'ın Karagümrük ile oynadığı mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Adem Ljajic'in omzu çıktı. Boşnak futbolcunun tedavisine devam ediliyor.

Beşiktaş'ın Karagümrük ile karşı karşıya geldiği karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrasında omzunun üzerine düşen ve oyuna devam edemeyen Adem Ljajic'in omzunun çıktığı açıklandı. Siyah-beyazlı kulüp, Boşnak futbolcunun durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakada, rakibi ile girdiği ikili mücadelede omuzu üzerine düştükten sonra oyuna devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic'in yapılan değerlendirilmesinde sağ omuzunun çıktığı tespit edilmiş, sağlık ekibimizce yapılan ilk müdahale neticesinde omuz eklem yerine oturtulmuştur. Adem Ljajic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı