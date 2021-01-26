Beşiktaşlı Erdoğan Kaya: Sergen hoca altyapıdan geldiği için bizi daha iyi anlıyor
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Beşiktaşlı Erdoğan Kaya: Sergen hoca altyapıdan geldiği için bizi daha iyi anlıyor

26.01.2021 10:20 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:23
Beşiktaşlı Erdoğan Kaya: Sergen hoca altyapıdan geldiği için bizi daha iyi anlıyor

"Sergen hoca çok iyi bir sistem oturttu""Sonlara doğru en yukarıda bitirmek istiyoruz""Öncelikli hedefim A Takım"OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, - Beşiktaş'ın 19 yaşındaki stoperi Erdoğan Kaya, "Öncelikli hedefim Beşiktaş A Takımı'nda oynamak.

"Sergen hoca çok iyi bir sistem oturttu"

"Sonlara doğru en yukarıda bitirmek istiyoruz"

"Öncelikli hedefim A Takım"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - Beşiktaş'ın 19 yaşındaki stoperi Erdoğan Kaya, "Öncelikli hedefim Beşiktaş A Takımı'nda oynamak. Hedefim bu. A takımda formayı aldıktan sonra kendime yeni hedefler koyarım. Ancak dediğim gibi önceliğim formayı almak" dedi.Mart ayında oynanacak 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan Ümit Milli Takım'da yer alan Erdoğan Kaya, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.Kampın iyi şekilde devam ettiğini belirten Kaya, "2 gündür burada kamptayız. Maç oynayan arkadaşlarımız vardı, onlar aramıza yeni katıldı. Onların da katılmasıyla birlikte tam olarak çalışmalara başlayacağız. Ancak şu anda da iyi çalışıyoruz. Geçen sene 2'nci maçlarda biraz toparladık. İyi bir konuma geldik. İlk maçların ardından bize yakışır bir konumda değildik. Şimdi bu maç döneminde ilk yarıda işi sıkı tutup, sonlara doğru en yukarıda bitirmek istiyoruz. Küçük yaş gruplarından beri birbirimizi tanıyoruz. İyi bir arkadaşlığımız var. Avrupa Şampiyonası'na kalmak istiyoruz" diye konuştu."SERGEN HOCA ÇOK İYİ BİR SİSTEM OTURTTU"Beşiktaş'ın iyi bir çıkış yakaladığını dile getiren genç savunmacı, "Takımım şu anda iyi bir çıkış yakaladı. Sergen hoca çok iyi bir sistem oturttu takımda. Ben de takımın içindeyim. İnşallah ben de süre buldukça iyi oynamaya çalışacağım" dedi."ÖNCELİKLİ HEDEFİM BEŞİKTAŞ A TAKIMI'NDA OYNAMAK"Beşiktaş A Takımı'nda formayı almak istediğini vurgulayan Erdoğan Kaya, "Öncelikli hedefim Beşiktaş A Takımı'nda oynamak. Hedefim bu. A takımda formayı aldıktan sonra kendime yeni hedefler koyarım. Ancak dediğim gibi önceliğim formayı almak. Sergen hoca çok disiplinli bir hoca. Rakibi iyi analiz eden, çok iyi taktikleri olan bir hoca. Bizim gibi altyapıdan gelmiş birisi. Bizi daha iyi anlayabiliyor" şeklinde konuştu.

Son olarak siyah-beyazlı taraftarlardan destek isteyen genç stoper, şu ifadeleri kullandı: "İnşallah bu sene şampiyon oluruz. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin."

Beşiktaşlı Erdoğan Kaya: Sergen hoca altyapıdan geldiği için bizi daha iyi anlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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