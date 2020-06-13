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Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi

Cezası nedeniyle Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Burak Yılmaz, takımını yalnız bırakmadı ve mücadeleyi tribünden takip etti.

Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
13.06.2020 23:03 | Son Güncelleme: 13.06.2020 23:09

Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyen Burak Yılmaz, takımını yalnız bırakmadı ve maçı tribünden takip etti.

Beşiktaş'ın iç sahada Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği mücadelede sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmayı tribünden takip etti. Yedek kulübesinin arkasında bulunan tribünde yer alan Burak Yılmaz'ın sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturması ve maske takması da dikkatlerden kaçmadı. Burak Yılmaz özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında takım arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulunurken, zaman zaman sesi sahadan da duyuldu.

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