Beşiktaşlı Adem Ljajic'e Verona talip oldu

06.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:34

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, İtalyan kulüplerinin radarına girdi. Cagliari ve Brescia'nın ardından Verona da 28 yaşındaki futbolcuyu istiyor.

CİDDİ BONSERVİS BEKLENİYOR

Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözle bakılan Ljajic için iyi bir bonservis bedeli bekleniyor.

Kartal, Fikret Orman'ın başkanlığı döneminde Ljajic'i 6 milyon Euro opsiyon maddesiyle renklerine bağlamış ve bu rakamı uzun taksitlere bölmüştü.

(Star)

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