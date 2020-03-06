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Beşiktaşlı Adem Ljajic'e Verona talip oldu

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, İtalyan kulüplerinin radarına girdi. Ljajic için, Cagliari ve Brescia'nın ardından İtalya'dan bir talip daha çıktı.

06.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:34
Beşiktaşlı Adem Ljajic'e Verona talip oldu

'ın Sırp yıldızı , İtalyan kulüplerinin radarına girdi. Cagliari ve Brescia'nın ardından da 28 yaşındaki futbolcuyu istiyor.

CİDDİ BONSERVİS BEKLENİYOR

Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözle bakılan Ljajic için iyi bir bonservis bedeli bekleniyor.

Kartal, Fikret Orman'ın başkanlığı döneminde Ljajic'i 6 milyon Euro opsiyon maddesiyle renklerine bağlamış ve bu rakamı uzun taksitlere bölmüştü.

(Star)


Haber Videosu

: Beşiktaşlı Adem Ljajic'e İtalya'dan bir talip daha çıktı
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