Beşiktaşlı Adem Ljajic'e Verona talip oldu
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, İtalyan kulüplerinin radarına girdi. Ljajic için, Cagliari ve Brescia'nın ardından İtalya'dan bir talip daha çıktı.
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, İtalyan kulüplerinin radarına girdi. Cagliari ve Brescia'nın ardından Verona da 28 yaşındaki futbolcuyu istiyor.
CİDDİ BONSERVİS BEKLENİYOR
Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözle bakılan Ljajic için iyi bir bonservis bedeli bekleniyor.
Kartal, Fikret Orman'ın başkanlığı döneminde Ljajic'i 6 milyon Euro opsiyon maddesiyle renklerine bağlamış ve bu rakamı uzun taksitlere bölmüştü.
(Star)
Haber Videosu: Beşiktaşlı Adem Ljajic'e İtalya'dan bir talip daha çıktı
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