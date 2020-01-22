Beşiktaş yönetiminden flaş toplantı! Avcı'nın bileti kesildi
Beşiktaş yönetimi, 3-2 biten BB Erzurumspor maçının ardından Vodafone Park'ta mini bir toplantı yaptı. Yöneticiler, "Hoca ile yolları ayıralım ve takım bulana kadar tazminatını ödeyelim" seçeneğinde hemfikir oldu.
Beşiktaş'ta Sivasspor mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışında büyük darbe alınmasının ardından kupada Erzurumspor'a da elenilmesi faturanın Abdullah Avcı'ya kesilmesine yol açtı. Yönetimin Sivasspor maçının ardından Abdullah Avcı'yla masaya oturduğu ve "Yolları ayıralım" teklifinde bulunduğu, Avcı'nın ise "Hayır" cevabı verdiği öğrenildi.
AVCI'NIN SON ŞANSIYDI
Erzurumspor mağlubiyetinin ardından da yine benzer bir toplantı acil olarak bu kez yönetim kurulu üyeleri arasında Avcı'sız şekilde Vodafone Park'ta yapıldı. Bu maçı Avcı'ya verilen 'Son şans' olarak gören yönetim tecrübeli teknik adama bu kez de "Yolları ayıralım ve takım bulana kadar tazminatını ödeyelim" seçeneğini sunma kararı aldı. Yönetimin kısa süre içerisinde Avcı'ya bu teklifi sunacağı öğrenildi.
YILLIK 12 MİLYON LİRA KAZANIYOR
Beşiktaş'tan yıllık 12 milyon TL kazanan Abdullah Avcı'nın 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
(Fanatik)
Haber Videosu: Beşiktaş yönetiminden flaş toplantı! Avcı'nın bileti kesildi
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bu adamdan teknik direktör olmaz sergen göreveCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne utanmaz sıkılmaz adammış istifa etmedi yavCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Beter olun tinerciler siziCevap Yaz 6 7 Yayından Kaldır
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yillik 12 milyon pes dogrusu, futbol artik spor olmakdan cikti.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Avcıyı pek tutmam, başarılı ve deneyimli olduğunu da düşünmedim hiç . Ama kabul etmek lazım takım da son derece uyumsuz, bıkkın ve isteksiz adamlardan kurulu. Maçın ilk dakikasında eleneceği adeta belli idi sanki. Nerede 2 sene öncesinin o istekli arzulu takımı. Yani malzeme bu.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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BU DA FİKO BAŞKANIN GİDER AYAK KULÜBE ATTIĞI EN BÜYÜK KAZIKTIR. YILLIK 12 MİLYON NEDİR. . . BAŞAKŞEHİRDE HANGİ BAŞARIYA İMZA ATMIŞTI Kİ. . . YAZIK YAZIK. . . ENKAZ BIRAKIP GİTTİLER. . . BU YÖNETİM NE YAPSIN. . .Cevap Yaz 19 Yayından Kaldır
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Böyle hainlik olurmu hiç. Şenol Güneşe bu paranın yarısını veriyorlardı.Üstelik Abdullah Avcıdan çok çok daha başarılıydı...Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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Geçen yıl başakşehirin başındayken ERZURUMdaki yaptığın pislikleri unutmadık. İlahi adalet ÇİFTBAŞLI kartal cezanı kesti. Ömrün boyunca unutamayacaksın.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Yok yaa ne istifası sayesinde kupa tarihinin en erken golünü yedik !!!Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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12 milyonmu aylığı bir milyonmuymuş ya bu adamlara 11 tane kaz versen oturamazlar 2300 tl asgari ücretle akşama.kadar çalışan bir işçinin aldigi ülkede yıllığı 12 milyon kazanan bir kişi bu parayı alırken hiç vicdanı sızlamıyordu nasıl bir iş bu diyecek bir şey bulamıyorum.RABBİM bana öyle bir para NASIP eylemesin ahirette hesabı olmaz vereninde alanındanCevap Yaz 12 Yayından Kaldır