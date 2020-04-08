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Sözcü Gazetesi, Emre Kocadağ, Beşiktaş, Spor

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Atiba ile 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyoruz

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, gelecek sezonki yapılanmayla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Emre Kocadağ, takımdaki maliyeti düşüreceklerini söylerken, Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha devam etmek istediklerini ifade etti.

08.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:07
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Atiba ile 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyoruz

Beşiktaş'ın genç isimlerinden Asbaşkan Emre Kocadağ, karantina döneminde Sözcü Gazetesi'nden Ali Aydın'ın sorularını yanıtladı.

Koronavirüs salgınıyla global bir krizle karşı karşıya olduklarının altını çizen Beşiktaş'ın Asbaşkanı, kurtuluş planlarını şu sözlerle anlattı;

"Biz mali disipline uyma noktasında dürüst ve şeffaf olarak belirlediğimiz programa uyacağız. Spor yapılanmasında yeni dünya düzenine ayak uyduracak şekilde önlemler alacağız. Kulübün giderleri kısılacak, futbolcu maliyetleri aşağı indirilecek ve bütçemize uygun ödeyebileceğimiz maaşlar çerçevesinde olan oyuncuları alacağız. Başkanımızın ifade ettiği bir 'Öze dönüş' söylemi var. Güçlü altyapımızda iyi gençlerimiz var.

"YARIŞIN İÇİNDE OLACAĞIZ"

Gerek kendi gençlerimizle gerekse yurtiçi ve yurtdışında iyi 'scouting' (gözlemcilik) yaparak, uygun maliyetli ama her zaman yarışın içinde olacak oyuncuları katacağız takıma. Oyuncuları gerçek maliyetleriyle transfer edip, gerçek ücretlerle oynatmayı düşünüyoruz. Şişirilmiş bir piyasa vardı, biz buna dahil olmayacağız. Kadro planlamasını yabancı veya yerli olarak ayırmıyoruz. Oyuncunun performans ve maliyeti önemli.

ATIBA İLE 1 YIL DAHA

Gelecek sezonki futbol takımı maliyetimiz 30 milyon Euro civarında olur. Bu sezondan 20-25 milyon Euro daha aşağıda olacak. Atiba, Türkiye'yi çok seviyor, biz de onu çok seviyoruz. 1 sene daha devam etmeyi düşünüyoruz. Gençlerle ilgili durumu hocamız değerlendirecek. Uygun gördüklerini kampa götürüp yeterli bulduklarını kadroya alır. Beşiktaş forması herkese eşit mesafede, hoca hak edene verir formayı."

"LİG TESCİL OLMAZ"

"Gönlüm ligin seyircili bir şekilde oynanmasından yana. UEFA ve TFF'den çıkacak kararı bekliyoruz. Bir şekilde maç takvimi ayarlanır. Yeni sezon biraz ötelenebilir. Oynanmasına karar verecek olan idare onu da ayarlayacaktır. Lig tescil olmaz. Öyle bir seçenek olduğunu düşünmüyorum. 5 takımın şampiyonluk mücadelesi var."

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Atiba ile 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyoruz

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Süper Lig ekibi Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ: Atiba ile 1 yıl daha devam etmeyi düşünüyoruz
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