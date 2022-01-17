Beşiktaş, Welinton, Emirhan ve Hutchinson'ın durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı

Beşiktaş Kulübü, sakatlıkları bulunan futbolcuları Welinton Souza, Emirhan İlkhan ve Atiba Hutchinson'ın durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, sakatlıkları bulunan futbolcuları Welinton Souza, Emirhan İlkhan ve Atiba Hutchinson'ın durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK ile oynanan maçın ardından alt baldır adalesinde ağrı hisseden Welinton Souza'nın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçtiği belirtilerek, "Alt baldır adalesinde kısmi yırtık ve kanama saptanan oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

Takımın dün gerçekleştirdiği çalışma sırasında ayağına aldığı darbe nedeniyle antrenmanı tamamlayamayan Emirhan İlkhan'ın ayak bölgesinde kontüzyon ve ezilme yaralanması tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson'a sağlık ekibi tarafından risk analizi değerlendirmesi yapıldığı, oyuncunun tedbir amacıyla yarın oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmadığı kaydedildi.