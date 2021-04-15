Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi kıyaslayan Josef, eski takımının taraftarlarını kızdıracak sözler kullandı

Brezilyalı ön libero Josef de Souza, Fenerbahçe günleri ve Sarı-Lacivertli taraftarlar hakkında konuştu. F.Bahçe'den ayrıldığı gün gözyaşı döken Josef, "Bazı Fenerbahçeli taraftarlar Beşiktaş'ta yaptıklarımı görünce sinirli mesajlar atıyor ve 'Bunları neden Fenerbahçe'de yapmadın?' diyor. Mutluyum, oradaki süreçte de harika bir iş çıkardım. Fenerbahçe maçındaki performansımla Beşiktaş taraftarlarını kazandım. Mücadelemi gördüler. Buradaki ortamı hiçbir yerde görmedim. Gerçek bir aileyiz" dedi.

Sarı-Lacivertliler'deki üç sezonun ardından Beşiktaş'ta yep yeni bir sayfa açan Josef de Souza, Siyah-Beyazlı takımdaki günlerini değerlendirirken Fenerbahçe forması giydiği günlere dair çarpıcı sözler sarf etti. Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'yle yollarını ayırmasının ardından Kara Kartal'a transfer olan Josef de Souza, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu etkili performansla kısa sürede takımın değişilmez isimlerinden biri olmuştu. Goal.com'a konuşan Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve taraftarla arasında bir bağ oluştuğunu söyledi.

İşte Josef'in açıklamaları:

"ZOR OLACAK DİYE DÜŞÜNDÜM"

"Fiziksel sorunlar ve oyunun hızı nedeniyle başlangıcın zor olabileceğini düşünmüştüm. İlk antrenmandan bu yana kendimi çok rahat hissettim ve iyi futbol oynamayı başardım. Özgüvenim ve deneyimlerimle en iyisini yaptığımdan hiç şüphem yok.

"MİLLİ TAKIM SÜRPRİZ OLMAZ"

Dünya futbolunu çok yakından takip ediyorum, hepsini izliyorum. Tabii ki Türkiye Ligi, La Liga'nın altında bir lig. Ama aşırı kaliteli oyuncularla oynarsam futbolumun yükseleceğinden hiç şüphem yok. Bugün daha az göz önünde olan bir ligde oynadığım için milli takıma dönmemin zor olduğunu biliyorum, ancak geri dönersem bu benim için sürpriz olmayacak.

"MENAJERİME TÜRKİYE'Yİ İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"

MenaJerime Türkiye'de hangi kulüp defansif bir orta saha oyuncusu isterse onlara hazır olduğumu bildirmesini söylemiştim. Eğer kariyerimin başından beri bu rolde oynasaydım önümde çok daha farklı yollar açılabilirdi.

"HER ZAMAN TEKNİK KALİTEYE SAHİPTİM"

Her zaman topla çıkacak teknik kaliteye sahiptim ve bu da birlikte çalıştığım tüm antrenörlerin ikinci bir orta saha oyuncusu olarak oynamamı istemesine neden oldu. Ama kendimi her zaman topu çalıp oyunu arkadan kuran adam gibi hissettim. Şu anda hep istediğim pozisyonda oynuyorum ve bu yüzden gerçekten mutluyum.

"FENERBAHÇE'DE HARİKA İŞ ÇIKARDIM"

Bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş'ta yaptıklarımı görünce sinirli mesajlar atıyor ve 'Bunları neden Fenerbahçe'de yapmadın?' diyor. Mutluyum, çünkü Fenerbahçe'de geçirdiğim süreçte harika bir iş çıkardığımı düşünüyorum.

"ÇOK GÜZEL GEÇEN ÜÇ YILDI"

Çok güzel geçen bir üç yıldı. Beşiktaş'ta başlangıcın biraz zor olacağını biliyordum, ama tüm bunların değişmesi için biraz zamana ihtiyaç vardı. Nitekim sahip olduğum karakteri gördüler. İlk Fenerbahçe maçında hayatımı verdim ve Beşiktaş taraftarlarını kazandım.

"BU ORTAM HİÇBİR YERDE YOK"

Birçok takımda birçok oyuncuyla çalıştım. Teknik kalitemiz elbette fark yaratıyor. Takım olarak iyi oynuyoruz. Ama aynı zamanda burada bir aile oluşturduk, bu diğer takımlarda görmediğim bir şey. Tecrübeli bir futbolcuyum."