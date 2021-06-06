Beşiktaş, Valentin Rosier transferinde mutlu sona çok yakın

Beşiktaş, Valentin Rosier'i takımda tutmaya çok yakın. Sporting Lizbon'la anlaşma aşamasına gelen siyah-beyazlıların kısa süre içinde mutlu sona ulaşması bekleniyor.

Yeni sezon için kiralık futbolcularıyla anlaşma zemini arayan Beşiktaş'ta ilk imza Rosier'den gelebilir.

SON DETAYLAR KONUŞULUYOR

Trt Spor'un haberine göre; Siyah beyazlı takım kulübü Sporting Lisbon ile anlaşma aşamasına geldi. Öte yandan Rosier, Türkiye'de büyük bir kulüpten gelen teklifi reddetti. Siyah-beyazı takım Sporting ile artık son detayları konuşuyor.