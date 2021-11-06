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Beşiktaş tribünlerini karıştıran olay! Trabzonspor gol atınca kendilerini ele verdiler

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Beşiktaş tribünlerini karıştıran olay! Trabzonspor gol atınca kendilerini ele verdiler

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Konuk ekibin ilk yarının sonlarında bulduğu gol sonrası Beşiktaş tribünlerinde sevinen az sayıdaki Trabzonspor taraftarı tepki çekti. Tribünlerde kısa süreli gerginlik yaşanırken polisler, bordo-mavili taraftarları stattan çıkardı.

Haftanın maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'la kozlarını paylaşıyor. Büyük bir heyecana sahne olan ilk yarısının sonunda tribünlerde olay çıktı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Bordo-mavili takımın ilk yarının sonunda Abdülkadir Ömür'le bulduğu golün ardından az sayıda Trabzonspor taraftarının Beşiktaş tribünlerinde olduğu fark edildi. Polis taraftarları hemen stat dışına çıkarırken siyah-beyazlılar taraftara tepki gösterdi.

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