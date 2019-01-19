Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş İsyan Etti: Benden Ne İstiyorsunuz?
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Maçı kazanmak için, futbol adına, 3-0 olmasına rağmen kötü oyunu eleştiriyorum. Biz futbol oynamak istiyoruz, benden ne istiyorsunuz siz?" dedi.
Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Şenol Güneş ile yapılan röportajı sosyal medyadan yayınladı.
İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:
"Bu ülke bizim ülkemiz, bu ülkede insanlar yaşıyor. Bunlara doğru mesajlar vermemiz lazım, doğru mesajlar verirken, özellikle yalan konuşmamak gerek. Kendini değiştiremeyenlerin devlet kurumunda da iş yapmasını yadırgıyorum.
"ELEŞTİRİ DEĞİL, HAKARET, SAYGISIZLIK"
Maçı kazanmak için, futbol adına, 3-0 olmasına rağmen kötü oyunu eleştiriyorum. Biz futbol oynamak istiyoruz, benden ne istiyorsunuz siz? Eleştiri değil ki, hakaret, saygısızlık. terbiyesizlik. Yalan konuşuyorsun, bilmediğini konuşuyorsun. Bulunduğumuz yerden daha iyi durumda olmamız lazım, daha iyi futbol oynamamız lazım, bunu da ben yapacağım."
YORUMLAR (32)
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Sporda düşmanlık değil, dostluk kazansın. Şenol hoca, rakibi mahçup etmemek için itirazda bulunmadı. Aksi halde önce itiraz edip maçı hükmen alacaklardı, maçı oynamaya gerek duyulmazdı.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Yabancı fazlalığını Şenol hoca koymuş gibi yapıyorlar. İtirazla değil, oynayarak kazanmak istediler. Suçmu şimdi. Erman ağanın bjk düşmanlığı işte. O kim ya.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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En son söz söylenecek kişi şenol eyyy taraftar akıllı düşünün bu adamın elinde ne kaldı geçen ve önceki yıllarda yedeklerden bir takım kuruyordun şimdi yedekler çoluk çocuk kovmak istedigimz topcularla bişeyler yapmaga çalışıyo bu adamın suçu ne yönetimmmmm. suçluCevap Yaz Yayından Kaldır
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Şenol Güneşin yerinde Erman toroğlu olsa sahaya çıkmış sekiz beşte kulübede oturan yabancıyı saydı ne yapardı. Yapsada bir şey değişirmi. Erman Toroğlu sırf Şenol Güneşi suçlamak için kıvırıyor. Erman Toroğlundan cevap bekliyorum. Ettiği hakaretlerde seksen milyon adına kendine iade ediyorum.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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burak dan başka sebep yokCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır