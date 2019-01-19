Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş İsyan Etti: Benden Ne İstiyorsunuz?

Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Şenol Güneş ile yapılan röportajı sosyal medyadan yayınladı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"Bu ülke bizim ülkemiz, bu ülkede insanlar yaşıyor. Bunlara doğru mesajlar vermemiz lazım, doğru mesajlar verirken, özellikle yalan konuşmamak gerek. Kendini değiştiremeyenlerin devlet kurumunda da iş yapmasını yadırgıyorum.

"ELEŞTİRİ DEĞİL, HAKARET, SAYGISIZLIK"

Maçı kazanmak için, futbol adına, 3-0 olmasına rağmen kötü oyunu eleştiriyorum. Biz futbol oynamak istiyoruz, benden ne istiyorsunuz siz? Eleştiri değil ki, hakaret, saygısızlık. terbiyesizlik. Yalan konuşuyorsun, bilmediğini konuşuyorsun. Bulunduğumuz yerden daha iyi durumda olmamız lazım, daha iyi futbol oynamamız lazım, bunu da ben yapacağım."