Beşiktaş taraftarından kırmızı kart tepkisi

27.12.2019 20:53 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:59

Beşiktaş-Gençlerbirliği mücadelesinin 12. dakikasında konuk ekipten Nadir Çiftçi kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Beşiktaş taraftarı hakemin kararını protesto etti.



Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk ederken mücadelenin 12. dakikasında konuk ekipten Nadir Çiftçi direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelede yaşanan bir pozisyon sonrasında hakem Fırat Aydınus'un sarı kart gösterdiği 27 yaşındaki futbolcu, daha sonra itiraz ederek hakeme bir şeyler söyledi ve bunun üzerine Aydınus, Nadir'i direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Gösterilen bu kırmızı kart sonrasında Beşiktaş taraftarı, hakemin kararına tepki gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA