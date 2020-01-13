Haberler » Spor » Beşiktaş'tan Lens'in sağlık durumuyla ilgili açıklama - Spor

Beşiktaş'tan Lens'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Jeremain Lens'in sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması olduğu belirlendi.

13.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:58
Beşiktaş'tan Lens'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

'ın ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Jeremain Lens'in sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması olduğu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten 32 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol Takımımızın Antalya kampının son gününde Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Jeremain Lens'in Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre, sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler