Beşiktaş, Takımdan Ayrılan Matej Mitrovic'e Teşekkür Etti

Beşiktaş, takımdan ayrılan Hırvat savunma oyuncusu Matej Mitrovic'e teşekkür mesajı yayınladı.

Beşiktaş, Takımdan Ayrılan Matej Mitrovic'e Teşekkür Etti

Beşiktaş, Belçika ekiplerinden Club Brugge'e transfer olan Hırvat savunmacı Matej Mitrovic için teşekkür metni yayımladı.

"MİTROVIC'E TÜM EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "2016-2017 sezonunda futbol takımımıza katılan ve o sezon Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu kazanmamızda pay sahibi olan, kişiliğiyle ve profesyonelliğiyle takdir toplayan Matej Mitrovic ile yollarımız ayrıldı. Mitrovic'e tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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