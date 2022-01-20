Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig"in 23'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig"in 23'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışması yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.Siyah beyazlı ekip, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve ardından özel uçakla Malatya'ya giderek kampa girecek.