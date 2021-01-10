Beşiktaş'ta Welinton, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü
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Beşiktaş'ta Welinton, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü

10.01.2021 21:16 | Son Güncelleme: 10.01.2021 21:45

Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Welinton, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Brezilyalı stoper, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir isim sarı kart cezalısı durumuna düştü.

DERBİDE FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta 83. dakikada yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gören Welinton, 19. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü 19:00'da evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Beşiktaş'ta Welinton, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü
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