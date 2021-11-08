Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! N'Sakala'ya veda ediliyor

Sol bekte Umut Meraş ve Rıdvan Yılmaz'dan sonra üçüncü alternatif konumuna düşen Fabrice N'Sakala'ya veda ediliyor. Yabancı sayısının düşürülmesi, futbolcunun yaşı ilerlemesi gibi etkenlerden ötürü N'Sakala gözden çıkartıldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sezon sonu mukavelesi bitecek N'Sakala ile temasa geçildiği belirtildi. 31 yaşındaki futbolcudan devre arasında ayrılması için kolaylık istenildi. Siyah-Beyazlılar'ın bir forvet transferi yapması gündemde.

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