Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! N'Sakala'ya veda ediliyor - Haberler Spor
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! N'Sakala'ya veda ediliyor

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Geçen sezon şampiyonlukta pay sahibi olan N'Sakala ile yollar ayrılıyor. Sezon sonu mukavelesi bitecek futbolcu ile görüşmeler başladı.

Sol bekte Umut Meraş ve Rıdvan Yılmaz'dan sonra üçüncü alternatif konumuna düşen Fabrice N'Sakala'ya veda ediliyor. Yabancı sayısının düşürülmesi, futbolcunun yaşı ilerlemesi gibi etkenlerden ötürü N'Sakala gözden çıkartıldı.

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! N'Sakala'ya veda ediliyor

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sezon sonu mukavelesi bitecek N'Sakala ile temasa geçildiği belirtildi. 31 yaşındaki futbolcudan devre arasında ayrılması için kolaylık istenildi. Siyah-Beyazlılar'ın bir forvet transferi yapması gündemde.

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