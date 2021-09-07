Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık gündemde! Yıldız isimle de yolların ayrılabilir!
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Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık gündemde! Yıldız isimle de yolların ayrılabilir!

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık gündemde! Yıldız isimle de yolların ayrılabilir!
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Orta sahaya yapılan takviyeler sonrasında Beşiktaş'ta bir yıldız isimle daha yolların ayrılması mümkün. İşte Detaylar...

Beşiktaş'ta yapılan transferler sonrası taraftar oldukça mutlu olurken, Lens, Ljajic, gibi faydalı olmayan ancak yüksek maaş alan futbolcular ile yolların ayrılması gündemde bu isimlerin arasında bir isim daha katıldı. Bu isimlerin arasına bir isim daha eklendi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

OĞUZHAN ÖZYAKUP GİDİYOR MU?

Sivasspor'un da gündeminde olan ve 2012'den beri Beşiktaş'ın formasını giyen Oğuzhan Özyakup ile Beşiktaş'ın sözleşmesini feshedilmesi gündemde. Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği isim ile ilgili Sivasspor'un talip olmasının ardından oyuncunun ayrılması konuşulmakta. Uzun zamandır Beşiktaş'ta olmasına karşın bekleneni veremeyen Oğuzhan Özyakup ile ilgili kesin karar şu an için belli değil ancak yakın zaman içerisinde karar verilebilir.

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