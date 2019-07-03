Beşiktaş'ta sol beke Ali Adnan hamlesi

Beşiktaş'ta Adriano'nun sözleşmesinin sona ermesinden sonra sol bek için alternatif arayışlar içinde olan Beşiktaş, ilk olarak Bursaspor'lu Umut Meraş için girişimlerde bulunmuştu. Eski başkan Ali Ay, Beşiktaş yönetimi ile anlaşma sağlamasına rağmen Bursaspor'da yapılacak başkanlık seçimi sebebiyle bu anlaşmadan vazgeçmişti. Seçim sonrası başkanlığa gelen Mesut Mestan ile revize edilmiş şartlar üzerinden pazarlığa oturmak isteyen Beşiktaş transfer komitesinin yeni teklifi Bursa yönetimi tarafından henüz kabul görmedi.

Umut Meraş hamlesinin yanı sıra diğer alternatiflere de yönelen Beşiktaş'ın son olarak Udinese'nin kapısını çaldığı öğrenildi. İtalyan medyasına göre Beşiktaş, bonservisi İtalyan ekibinde olan ve geçen sezonun ikinci yarısını MLS ekibi Vancouver'de geçiren Ali Adnan için fiyat bilgisi istedi. 25 yaşındaki Iraklı sol bek için kiralık oynadığı Vancouver'in da oyuncuyu tamamen kadrosuna katmak istediği ve Beşiktaş ile Vancouer arasında bir transfer savaşının yaşanabileceği İtalyan medyasında yazılan haberler arasında.

ADRIANO BREZİLYA'DA TAKIM ARAMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Beşiktaş ile yeniden anlaşamayan ve ülkesi Brezilya'da takım arayışlarında olan Adriano'nun şu ana kadar Beşiktaş'ın teklif ettiği 1 milyon 250 bin Euro'ya yaklaşan bir ücreti sağlayamadığı da Brezilya basınından gelen bilgilerden biri. Sao Paulo'nun Adriano'ya Beşiktaş'ın önerdiği ücretin yarısını teklif ettiği ve Brezilyalı sol bekin yüksek ücret beklentisi karşısında bu transferden vazgeçme noktasında olduğu Brezilya kaynaklarınca ifade edilen bir durum. Adriano'yu isteyen takımlar arasında bulunan Santos da yıldız oyuncunun isteğinin altında rakamlara imza attırmak istiyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul