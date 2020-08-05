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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Utku Yuvakuran kararı!

İsmail Er - Spor Arena | Ligde ilk haftadaki Sivas maçında 90 dakika sahada kaldıktan sonra 33 karşılaşmada önce Karius'un sonrasında ise Ersin'in arkasında kulübede oturan 23 yaşındaki eldivenin 2 milyon 278 bin TL kazandığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Utku Yuvakuran kararı!
05.08.2020 07:41 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:10

İsmail Er - Spor Arena | Ligde ilk haftadaki Sivas maçında 90 dakika sahada kaldıktan sonra 33 karşılaşmada önce Karius'un sonrasında ise Ersin'in arkasında kulübede oturan 23 yaşındaki eldivenin 2 milyon 278 bin TL kazandığı ortaya çıktı.

4 karşılaşmada 9 gol yedi

2016'da Beylerbeyi'den kiralandıktan 1 sezon sonra profesyonel sözleşme imzalanan Utku Yuvakuran 1 Süper Lig maçının dışında 1 Avrupa Ligi, 2 de Türkiye Kupası mücadelesinde görev yaptı. Bu 4 maçta 9 gol yiyen genç eldivenin aldığı ücret kulüpte tartışmalara neden oldu. Yeni sezonun bütçesini azaltmayan çalışan Beşiktaş'ta genç kaleciye 2 milyon 278 bin TL ödeme yapılması sonrasında yönetim harekete geçti.

1 yıllık sözleşmesi var

Teknik Direktör Sergen Yalçın daha önce yaptığı açıklamada kaleye kesinlikle yabancı takviye yapmayacaklarını Ersin'in yanına tecrübeli bir yerli kaleci alacaklarını belirtirken, Utku'nun 3. kaleci olacağının sinyallerini vermişti. 3 yıllık kariyerinde sadece 9 maçta şans bulan ve 14 gol yiyen genç file bekçisi için son kararı yönetim verecek. Siyah beyazlılarda 1 yıl daha kulüple sözleşmesi bulunan Utku yeni sezonda ya kiraya verilecek ya da satılacak.

Kaynak: Hürriyet

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