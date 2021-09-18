Beşiktaş'ta sağlam futbolcu kalmadı! Antalyaspor maçında Rosier de forma giyemeyecek - Haberler Spor
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Beşiktaş'ta sağlam futbolcu kalmadı! Antalyaspor maçında Rosier de forma giyemeyecek

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Beşiktaş'ta sağlam futbolcu kalmadı! Antalyaspor maçında Rosier de forma giyemeyecek

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlara bir yenisi daha eklendi. Siyah-beyazlılarda, Valentin Rosier üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Akdeniz ekibiyle oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, bugün Antalyaspor karşısına çıkacak. Siyah-beyazlılarda zorlu maç öncesinde Valentin Rosier'in de sakatlanması teknik heyetin canını sıktı.

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Beşiktaş'tan Rosier için yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır" denildi. Siyah-beyazlılarda, Antalyaspor maçında Alex Teixeira, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton, N'Koudou ve Umut Meraş forma giyemeyecek.

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