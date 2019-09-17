Beşiktaş'ta Mohamed Elneny, PFDK'ya sevk edildi!
Beşiktaş'ın Mısırlı oyuncusu Mohamed Elneny, Gazişehir Gaziantep maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
Beşiktaş'ın deneyimli orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK'nın 14.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Kulübü futbolcusu OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BEŞİKTAŞ SAHA OLAYLARI NEDENİYLE SEVK EDİLDİ
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 14.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "2 futbolcusunun kırmızı kart ve 4 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
MOHAMED ELNENY
BEŞİKTAŞ A.Ş Kulübü futbolcusu MOHAMED NASER ELSAYED ELNENY'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."