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Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek

Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör kaleyi genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'na emanet etmesi bekleniyor.

11.06.2020 19:44 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:56

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3 aylık aradan sonra siyah beyazlı takımın Süper Lig'de oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı için kaleye kimin geçeceğine karar verdi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'nu ilk 11'de sahaya sürecek.

Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Ersin Destanoğlu

A TAKIMDA MAÇA ÇIKMADI

Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki Ersin Destanoğlu henüz A Takım ile maça çıkmadı. 2001 doğumlu, 1.95 boyundaki genç kaleci, bu sezon Spor Toto Gelişim Elit U-19 liginde 18 kez siyah beyazlı formayı giydi.

Takımın 1. kalecisi konumundaki Loris Karius, koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Beşiktaş ile yollarını ayırmıştı.

Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
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