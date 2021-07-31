Beşiktaş, kadın futbol takımı teknik direktörü Bahar Özgüvenç'le yolları ayırdı

Beşiktaş, geçen sezon Kadın Futbol Takımı'yla şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Bahar Özgüvenç'le yolları ayırdı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "5 Eylül 2020 tarihinden beri Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Bahar Özgüvenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.