Beşiktaş, kadın futbol takımı teknik direktörü Bahar Özgüvenç'le yolları ayırdı
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Beşiktaş, kadın futbol takımı teknik direktörü Bahar Özgüvenç'le yolları ayırdı

Beşiktaş, kadın futbol takımı teknik direktörü Bahar Özgüvenç'le yolları ayırdı
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş, geçen sezon Kadın Futbol Takımı'yla şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Bahar Özgüvenç'le yolları ayırdı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "5 Eylül 2020 tarihinden beri Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Bahar Özgüvenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nda sürpriz bir ayrılık yaşandı. Geçen sezon takımı şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Bahar Özgüvenç ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

"BAHAR ÖZGÜVENÇ'LE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARI AYIRMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "25 Eylül 2020 tarihinden beri Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Bahar Özgüvenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" denildi.

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Beşiktaş, kadın futbol takımı teknik direktörü Bahar Özgüvenç'le yolları ayırdı - Haberler Spor
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