Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Oğuzhan Özyakup, Ankaragücü maçında sakatlandı

Beşiktaş'ta sakatlık kabusu devam ediyor. Vincen Aboubakar ve Cenk Tosun'un ardından Oğuzhan Özyakup da sakatlandı. Ankaragücü maçının 16. dakikasında oyun alanının dışına alınan yıldız futbolcunun aşil tendonunda sorun olduğu öğrenildi.