Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Oğuzhan Özyakup, Ankaragücü maçında sakatlandı
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Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Oğuzhan Özyakup, Ankaragücü maçında sakatlandı

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Beşiktaş'ta sakatlık kabusu devam ediyor. Vincen Aboubakar ve Cenk Tosun'un ardından Oğuzhan Özyakup da sakatlandı. Ankaragücü maçının 16. dakikasında oyun alanının dışına alınan yıldız futbolcunun aşil tendonunda sorun olduğu öğrenildi.

Süper Toto Süper Lig'in 35.haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısında siyah-beyazlı futbolcu Oğuzhan Özyakup sakatlık yaşadı ve maça devam edemedi.

AŞİL TENDONUNDAN SAKATLANDI

Son dönemde formasını geri alan Oğuzhan Özyakup, aşil tendonundaki sorun nedeniyle 16. dakikada kendini yere bıraktı. Tedavisi sonrasında oyuna devam edemeyen Oğuzhan, sedyeyle saha kenarından soyunma odasına taşındı.Oğuzhan Özyakup'un yerine Bernard Mensah oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Oğuzhan Özyakup, Ankaragücü maçında sakatlandı

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK KABUSU

Beşiktaş'ta daha önce sakatlık yaşayan Hasic ve Cenk Tosun'un ardından Oğuzhan Özyakup da listeye dahil oldu. Siyah-beyazlılarda milli takımda sakatlanan Aboubakar da tedavisinin ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Oğuzhan Özyakup, Ankaragücü maçında sakatlandı
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