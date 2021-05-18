Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor

Uzun ve zorlu bir maratonun ardından şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın maaşına 23 milyon TL zam istediği iddia edildi. Yıllık 7 milyon TL kazanan tecrübeli hoca, yeni maaşın 30 milyon TL civarında olmasını istiyor.