Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor
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Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor

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Uzun ve zorlu bir maratonun ardından şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın maaşına 23 milyon TL zam istediği iddia edildi. Yıllık 7 milyon TL kazanan tecrübeli hoca, yeni maaşın 30 milyon TL civarında olmasını istiyor.

Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonlukla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme imzalamak için yüklü bir zam talep ettiği öne sürüldü.

FİNALİN ARDINDAN MASAYA OTURULACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Yönetimin, yeni kontrat için Türkiye Kupası finalinin ardından masaya oturacağı başarılı çalıştırıcının, maaşında artış beklediği bildirildi. Mevcut kontratında senelik 7 milyon TL kazanan Sergen hocanın, talebinin yıllık 30 milyon TL civarında olduğu konuşuluyor.

Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor
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