Beşiktaş'ta Battal Durusel anıldı
Beşiktaş'ın unutulmaz basketbolcularından Battal Durusel, vefatının birinci yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Beşiktaş'ın unutulmaz basketbolcularından Battal Durusel, vefatının birinci yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine başkan Fikret Orman'ın çelenk gönderdiği, divan kurulu üyeleri, Durusel'in ailesi ve sevenlerinin katıldığı belirtildi.
Anma töreninin, okunan duaların ardından sona erdiği aktarıldı.