Beşiktaş'ta Battal Durusel anıldı

Beşiktaş'ın unutulmaz basketbolcularından Battal Durusel, vefatının birinci yıl dönümünde kabri başında anıldı.

10.08.2019 13:38
Beşiktaş'ta Battal Durusel anıldı

Beşiktaş'ın unutulmaz basketbolcularından Battal Durusel, vefatının birinci yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine başkan Fikret Orman'ın çelenk gönderdiği, divan kurulu üyeleri, Durusel'in ailesi ve sevenlerinin katıldığı belirtildi.
Anma töreninin, okunan duaların ardından sona erdiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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