Beşiktaş, 4 futbolcusu ile sözleşme yeniledi
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Beşiktaş, 4 futbolcusu ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş, 4 futbolcusu ile sözleşme yeniledi
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbolcular Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbolcular Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hutchinson ve Gökhan Töre ile birer, Necip Uysal ile 2, Utku Yuvakuran ile de 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giyecek 4 futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.

Beşiktaş, 4 futbolcusu ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş, 4 futbolcusu ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş, 4 futbolcusu ile sözleşme yeniledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Beşiktaş'ta Atiba, Gökhan Töre, Necip ve Utku Yuvakuran'ın mukavelesi uzatıldı
Beşiktaş'ta Atiba, Gökhan Töre, Necip ve Utku Yuvakuran'ın mukavelesi uzatıldı
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbolcular Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbolcular Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Gökhan Töre ve Utku Yuvakuran ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
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