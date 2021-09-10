Beşiktaş, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak
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Beşiktaş, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak

Beşiktaş, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanı bulunan Beşiktaş, 4. hafta öncesi averajla 3. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekip oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup ederek milli araya moralli girmişti.

Yeni Malatyaspor ise 3. haftayı 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puanla 7. sırada geride bırakmıştı.

Salih Uçan cezalı

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Salih Uçan forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük maçının ikinci yarısının başında ikinci sarı kartla oyundan ihraç edilen ve kariyerinin ilk kırmızı kartını göre Salih, yarın oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Siyah-beyazlılarda, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan da çıkarılan Umut Meraş'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmişti.

Beşiktaş, rekabetteki 8 maçın 6'sını kazandı

İki takım arasında oynanan maçlarda siyah-beyazlı ekibin galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

2017 yılında Malatya'da oynanan maçla başlayan ve bugüne kadar 8 maç yapılan rekabette siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'u 6 kez mağlup etti, 1 karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor, rekabetteki tek galibiyetini 2019-2020 sezonunda şimdiki Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetiminde siyah-beyazlı takımı İstanbul'da 2-0 yenerek elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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