Beşiktaş St Patricks hangi kanalda? Beşiktaş St Patricks maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş St Patricks maçı hangi kanalda? Beşiktaş St Patricks UEFA Konferans Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş St Patricks maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş St Patricks maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş St Patricks maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ ST PATRİCKS MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş St Patricks maçı HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş St Patricks maçını HT Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca HT Spor resmi internet sitesi üzerinden de canlı Beşiktaş St Patricks maçını izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ ST PATRİCKS MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş St Patricks maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç HT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.