Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı konuk edecek! İlk 11'ler belli oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Saat 20.55'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında Beşiktaş evinde Slovan Bratislava ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo üstlenecek.
İki takımın sahaya çıkacakları ilk 11'ler şu şekilde:
BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Caner, Diaby, Boyd, Umut
SLOVAN BRATISLAVA: Greif, Bajric, Abena, Bozhikov, de Marco, Holman, de Kamps, Ibrahim, Daniel, Rharsalla, Sporar