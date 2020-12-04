Beşiktaş, Kasımpaşa maçında 2016'daki patlamada şehit olan vatandaşlarımızı andı

Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk ettiği maç öncesi büyük vefa örneği gösterdi.

Siyah beyazlı kulüp, saha kenarına kurduğu LED ekranlarda hayata gözlerini yuman eski başkan ve yöneticilerin yanı sıra 2016'da yaşanan patlamada şehit olanları da unutmadı.

ŞEHİTLERE TRİBÜNDE YER VERDİ

Beşiktaş Kulübü yeni başlattığı projeyi ilk kez Kasımpaşa maçında hayata geçirdi. Saha kenarına kurulan LED ekranlarda bundan sonraki iç saha maçlarında taraftarların fotoğraflarına yer verecek olan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa mücadelesinde ise hayata gözlerini yuman eski başkanların, yöneticilerin, hayatını kaybeden taraftarların ve 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park'ta yaşanan patlamada şehit olan polislerin fotoğraflarını döndürdü.

Beşiktaş Kulübü, taraftara yönelik olarak başlattığı bu projenin detaylarını daha sonra resmi sitesinden paylaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı