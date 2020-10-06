Beşiktaş Rachid Ghezzal transferinin evraklarını, TFF'ye motorla yetiştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beşiktaş Rachid Ghezzal transferinin evraklarını, TFF'ye motorla yetiştirdi

06.10.2020 12:03 | Son Güncelleme: 06.10.2020 12:12

Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile sözleşme imzalanmasının ardından belgeleri Türkiye Futbol Federasyonu'na zamanında yetiştirebilmek için ilginç bir yöntem kullandı. Kulüp çalışanları, TFF'nin tescil bürosuna evrakları motorla götürdü.

Beşiktaş'ta transferin son anlarına yaklaşılırken Leicester City forması giyen sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile anlaşılmıştı.

Sabaha karşı İstanbul'a gelen Cezayirli oyuncu, Beşiktaş'ın sezon başı transfer dönemindeki son transferi oldu.

DAKİKALAR KALA YETİŞTİRİLDİ

Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal ile sözleşmenin imzalanmasının ardından belgeleri Türkiye Futbol Federasyonu'na zamanında yetiştirebilmek için farklı bir yol kullandı. Kulüp çalışanları Erdinç Gültekin ve Barış Papilla, Vodafone Park'tan Levent'teki TFF tescil bürosuna motorla gidip dün 18.00'a dakikalar kala belgeleri yetiştirdi.

"EN ÖNEMLİSİ TARAFTARDIR"

Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Ghezzal,"Bir takım için iyi bir kadroya sahip olmak önemlidir. İyi bir teknik direktöre sahip olmak da önemlidir. Bireysel yeteneği fazla oyuncular size maç kazandırabilir, aynı şekilde sizin için sahada savaşanlar da vardır. Ancak tüm bunların yanında en önemlisi taraftardır" dedi.

Beşiktaş Rachid Ghezzal transferinin evraklarını, TFF'ye motorla yetiştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ali Sürmeli Türkan Şoray Bergüzar Korel
Spor Falcao Fatih Terim Mbaye Diagne Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Çocuk Beşiktaş Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş Rachid Ghezzal transferinin evraklarını, TFF'ye motorla yetiştirdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 12:21:49. #1.14#
title