Beşiktaş Rachid Ghezzal transferinin evraklarını, TFF'ye motorla yetiştirdi

Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile sözleşme imzalanmasının ardından belgeleri Türkiye Futbol Federasyonu'na zamanında yetiştirebilmek için ilginç bir yöntem kullandı. Kulüp çalışanları, TFF'nin tescil bürosuna evrakları motorla götürdü.

Beşiktaş'ta transferin son anlarına yaklaşılırken Leicester City forması giyen sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ile anlaşılmıştı.

Sabaha karşı İstanbul'a gelen Cezayirli oyuncu, Beşiktaş'ın sezon başı transfer dönemindeki son transferi oldu.

DAKİKALAR KALA YETİŞTİRİLDİ

Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal ile sözleşmenin imzalanmasının ardından belgeleri Türkiye Futbol Federasyonu'na zamanında yetiştirebilmek için farklı bir yol kullandı. Kulüp çalışanları Erdinç Gültekin ve Barış Papilla, Vodafone Park'tan Levent'teki TFF tescil bürosuna motorla gidip dün 18.00'a dakikalar kala belgeleri yetiştirdi.

"EN ÖNEMLİSİ TARAFTARDIR"

Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Ghezzal,"Bir takım için iyi bir kadroya sahip olmak önemlidir. İyi bir teknik direktöre sahip olmak da önemlidir. Bireysel yeteneği fazla oyuncular size maç kazandırabilir, aynı şekilde sizin için sahada savaşanlar da vardır. Ancak tüm bunların yanında en önemlisi taraftardır" dedi.