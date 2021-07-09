Beşiktaş, Rachid Ghezzal'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı
Beşiktaş ve Galatasaray'ın renklerine bağlamak için girişimlerde bulunduğu Rachid Ghezzal transferinde ibre siyah-beyazlılara döndü. Beşiktaş ile futbolcunun menajeri arasında gerçekleştirilen görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Menajer Anaoir Fazuli'nin Leicester City'le kendisinin görüşeceği ve Beşiktaş için öncelik isteyeceği öğrenildi.
Beşiktaş'ın geçen sezonu çifte kupayla kapatmasında büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal, siyah-beyazlılarda kalmaya çok yakın. Beşiktaş yönetimi, yıldız futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşmede büyük yol katetti.
ANOIR FAZULI, LEICESTER CITY'LE KENDİSİ GÖRÜŞECEK
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş yönetimi Rachid Ghezzal ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Görüşmelerin ardından Ghezzal'in menajeri Anoir Fazuli İstanbul'dan ayrıldı. Anoir Fazuli ilişkileri iyi olduğu için Leicester'la kendisi görüşüp, Beşiktaş için öncelik isteyecek.