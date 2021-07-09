Beşiktaş, Rachid Ghezzal'le büyük ölçüde anlaşmaya vardı

Beşiktaş ve Galatasaray'ın renklerine bağlamak için girişimlerde bulunduğu Rachid Ghezzal transferinde ibre siyah-beyazlılara döndü. Beşiktaş ile futbolcunun menajeri arasında gerçekleştirilen görüşmede büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Menajer Anaoir Fazuli'nin Leicester City'le kendisinin görüşeceği ve Beşiktaş için öncelik isteyeceği öğrenildi.