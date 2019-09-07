Beşiktaş Park kırmızı-beyaz!

07.09.2019 22:17

Türkiye'nin evinde Andorra'yı ağırladığı 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Beşiktaş Park tribünleri kırmızı-beyaza büründü. Maç öncesi 40 bin Türkiye bayrağı dağıtıldı.



Türkiye A Milli Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki 5. maçında Beşiktaş Park'ta Andorra'yı ağırladı. Beşiktaş Park tribünleri ise kırmızı-beyaza büründü. Maçın başlamasından saatler öncesinde stat çevresinde toplanan taraftalar, maç boyunca da takıma büyük destek verdi. Maç öncesi tribündeki koltuklara 40 bin adet de Türkiye bayrağı dağıtıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA