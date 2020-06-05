Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı Sloven basını, Beşiktaş'ın Olimpija takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Eric Boakye ile ilgilendiğini yazdı. Transfere teknik direktör Sergen Yalçın'ın da sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş, Slovenya'nın Olimpija takımında forma giyen sağ bek Eric Boakye'yi gündemine aldı.

Sloven basını Beşiktaş'ın Boakye ile ilgilendiğini ve kısa süre içerisinde 20 yaşındaki genç sağ bek için girişimde bulunacağını yazdı. Haberde ayrıca, siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor'un başındayken UEFA Avrupa Ligi'nde oynanılan Olimpija maçında Ganalı futbolcuyu beğendiğinden bahsedildi.

22 MAÇTA 2 GOL ATTI

Bu sezon Olimpia ile lig ve kupa maçları olmak üzere 22 maça çıkan Boakye, 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.