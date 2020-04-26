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Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Haber

Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'den maaş indirimi talebinde bulunacak Beşiktaş, bu isteğinin gerçekleşmemesi durumunda milli futbolcuyla yola devam etmeyecek.

26.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 26.04.2020 18:15

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanması Sergen Yalçın yönetiminde ilerliyor.

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamasında yönetimle yapacakları toplantı sonucu birtakım kararlar alacaklarını açıklamıştı ve yaşanacak olan değişimin sinyallerini vermişti. Beşiktaş'ta gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilirken, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in son durumu merak ediliyordu.

BEŞİKTAŞ'TAN MAAŞ İNDİRİM TALEBİ

Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'le masaya oturmayı planlarken, deneyimli sol bekten ciddi bir indirime gidilmesi beklenecek. Siyah-beyazlı takımda yıllık 1.7 milyon euro kazanan Caner Erkin'e 750 bin euro teklif edilecek.

31 yaşındaki futbolcu teklifi kabul etmediği takdirde ısrarcı olunmayacak ve yollar ayrılacak.

(Fanatik)

Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı
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