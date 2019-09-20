Beşiktaş'ta Victor Ruiz bugünkü idmana çıkmadı

UEFA Avrupa Ligi'nde Slovakya'nın Slovan Bratislava takımına deplasmanda 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta gözler, Süper Lig'deki Medipol Başakşehir maçına çevrildi. Dünkü maçta sakatlanan Victor Ruiz, çalışmada yer almadı.

20.09.2019 16:20
Beşiktaş'ta Victor Ruiz bugünkü idmana çıkmadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Slovakya'da başladı. Slovan Bratislava maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Ruiz, çalışmada yer almadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Slovan Bratislava karşılaşmasında görev alan oyuncular, sahadaki koşu ve açma germeyle günü tamamladı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Diğer oyuncular ise istasyon koşularının ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. İdman, taktik program sonrası çift kale maçıyla sona erdi. Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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YORUMLAR (4)

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